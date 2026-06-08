Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dall’8 al 13 giugno

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il programma dei controlli dedicati al rispetto dei limiti di velocità sulle principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione finalizzate a incrementare la sicurezza della circolazione e a ridurre il rischio di incidenti causati da comportamenti di guida non conformi alle norme del Codice della Strada.

Attraverso la pubblicazione preventiva delle tratte interessate dai monitoraggi, gli automobilisti vengono informati sulla presenza degli strumenti di rilevazione della velocità e invitati a mantenere un’andatura adeguata alle condizioni della strada e ai limiti previsti. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire una maggiore attenzione alla guida e contenere le situazioni di pericolo derivanti dall’eccessiva velocità.

I servizi saranno effettuati nel periodo compreso tra lunedì 8 giugno e domenica 13 giugno 2026. Le verifiche interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai segmenti stradali che presentano un’elevata incidenza di sinistri.

Secondo il calendario predisposto dalla Polizia Stradale, i controlli saranno operativi nelle giornate dell’8, 9, 10 e 12 giugno 2026. Le attività si svolgeranno alternativamente lungo le due autostrade, sia in direzione Messina sia nelle carreggiate opposte, coinvolgendo entrambi i sensi di marcia.

La diffusione del calendario dei controlli si inserisce nelle campagne di sensibilizzazione rivolte agli utenti della strada, con l’intento di promuovere una guida più prudente e rispettosa delle regole di circolazione.

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