Messina, ecografia urgente disponibile solo nel dicembre 2027

Le criticità legate ai tempi di accesso alle prestazioni sanitarie continuano a interessare il territorio messinese. Per un esame ecografico classificato come urgente, il primo appuntamento disponibile nel capoluogo risulta programmato per il 13 dicembre 2027 presso una struttura privata accreditata. Tra le alternative indicate figura il presidio di Patti. Una situazione che evidenzia il perdurare delle difficoltà nel soddisfare le richieste dell’utenza.

Contestualmente, l’Asp di Messina ha disposto la chiusura della Casa di comunità di via Aurelio Saffi, struttura che comprendeva ambulatori specialistici e un laboratorio analisi e che negli ultimi anni aveva rappresentato un riferimento per numerosi cittadini. L’azienda sanitaria precisa che le attività e gli utenti sono stati redistribuiti tra i poliambulatori di Pistunina e di via del Vespro, già operativi e interessati da un percorso di ampliamento. Nella sede di via Saffi resta attivo l’ambulatorio di prossimità rivolto alle fasce più fragili della popolazione e ai migranti.

Il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cucci, ha ricordato che la struttura di via Saffi aveva carattere sperimentale. “Gli avvisi sulla chiusura sono stati diffusi attraverso i canali aziendali”, ha dichiarato. Entro il 15 giugno entreranno in funzione le nuove Case di comunità di Pistunina e di via del Vespro, mentre nell’area dell’ex Mandalari è prevista l’apertura di due Ospedali di comunità e di un’ulteriore Casa di comunità.

“Non saranno pienamente operativi fin dall’inizio, ma apriranno regolarmente”, ha spiegato Cucci. Le nuove strutture potranno contare su personale già reclutato e su quaranta posti letto destinati a pazienti in fase di recupero dopo il ricovero ospedaliero. I medici saranno individuati tra i medici di famiglia che integreranno il proprio orario di servizio.

Sul fronte degli investimenti, l’Asp evidenzia che al 31 marzo risultano impegnati oltre 36,9 milioni di euro dei circa 67 milioni disponibili attraverso il Pnrr.

Per la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina è previsto un confronto istituzionale a Palermo convocato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Alla riunione prenderanno parte Giuseppe Cucci e il direttore generale del Policlinico di Catania, Giulio Santonocito. Tra i temi in agenda figurano la convenzione tra Asp e Policlinico e la proroga della collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che attualmente garantisce la presenza del cardiochirurgo Sasha Agati e di altri specialisti.

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