Caro gasolio, confronto con gli autotrasportatori convocati a Roma

Si profila un possibile superamento della protesta degli autotrasportatori siciliani, in atto da tre giorni contro l’aumento del costo del gasolio. La svolta è arrivata con la convocazione ufficiale a Roma del Comitato Autotrasportatori Sicilia, fissata per il 22 aprile alle ore 17 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A darne comunicazione è stato Giovanni Arena, cavaliere del Lavoro e delegato di Federdistribuzione Sicilia, che ha seguito l’evoluzione della vertenza evidenziando la necessità di un intervento urgente a tutela della continuità delle filiere e del sistema economico regionale. La richiesta di un confronto istituzionale era stata più volte ribadita dal comparto, che fino alle ore precedenti si era dichiarato fermo sulle proprie posizioni.

La decisione del dicastero, guidato dal ministro Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi, segna un’apertura al dialogo con la categoria, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate all’aumento dei costi del carburante. Nel percorso di interlocuzione ha avuto un ruolo anche il deputato siciliano della Lega Nino Germanà, che ha seguito la vicenda sul piano istituzionale.

Alla luce della convocazione, si registra un clima più favorevole al confronto, che potrebbe tradursi in una progressiva sospensione della mobilitazione e nella ripresa delle attività. L’esito dell’incontro previsto a Roma sarà determinante per definire eventuali misure a sostegno del settore e garantire la continuità operativa delle imprese coinvolte.

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