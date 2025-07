Ciclista investito da treno regionale a Gazzi, condizioni serie ma stabili

Ieri sera, intorno alle 22:00 nei pressi della stazione di Gazzi a Messina, un treno regionale in transito da Messina a Catania ha urtato un giovane extracomunitario che percorreva in bicicletta un tratto di ferrovia. Un secondo ciclista, anch’egli straniero, ha evitato l’impatto e non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e gli specialisti della Scientifica, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime ipotesi investigativamente confermate, i due uomini avevano perso il treno e, nel tentativo di raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto, avrebbero imboccato la direzione opposta ai binari pedonali. L’impatto con il convoglio è stato descritto come “molto violento”, ha riferito la polizia ferroviaria. Successivamente è scattato l’allarme e il ferito è stato soccorso dal personale medico del 118.

Trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina, il ciclista presenta diverse fratture: “Le sue condizioni non sono in pericolo di vita”, ha specificato il personale ospedaliero. Nel frattempo, Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che la circolazione è stata interrotta per consentire i rilievi tecnici, quindi riaperta in modalità a binario unico e ripristinata completamente in nottata. Gli inquirenti proseguono le indagini per chiarire le responsabilità e valutare ulteriori misure di sicurezza lungo la linea.

