Muore Musotto, Schifani: «Dolore profondo e stima reciproca»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso cordoglio per la morte di Francesco Musotto, sottolineando la lunga conoscenza personale e politica che li ha accomunati. «La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente – ha dichiarato –. Abbiamo condiviso un lungo percorso nello stesso partito, nel segno della stima reciproca. Ha servito con impegno la comunità siciliana come presidente della Provincia di Palermo e come europarlamentare». Schifani ha rivolto le condoglianze alla famiglia anche a nome del governo regionale.

Un messaggio di profondo dolore è giunto anche da Gianfranco Miccichè, che ha definito Musotto «un amico fraterno» e «uno dei migliori politici italiani». L’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ha ricordato il legame personale con Musotto, parlando di «momenti indimenticabili di amicizia e di impegno civile». Ha inoltre posto l’accento sul ruolo svolto dalla famiglia Musotto nella vita pubblica del Paese: «Ha dato un contributo straordinario alla crescita della nostra terra e dell’Italia».

Miccichè ha infine ricordato le difficoltà affrontate da Musotto sul piano personale: «Francesco ha avuto una vita non facile, segnata da prove dolorose, ma affrontata sempre con dignità e uno spirito indomito». Il ricordo si è concluso con un richiamo all’affetto che li ha uniti: «Un affetto infinito, che va oltre la politica e le cariche istituzionali».

👁 Articolo letto 144 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.