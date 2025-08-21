Collegamento turistico Patti-Eolie delude le aspettative

Il collegamento marittimo da Patti verso le Isole Eolie, annunciato come novità per la stagione estiva, non ha prodotto i risultati attesi. Il servizio, partito con notevole ritardo, è stato riattivato soltanto il 9 agosto, in pieno periodo di alta stagione, compromettendo di fatto la possibilità di intercettare il flusso turistico programmato per l’estate.

Dall’avvio sono state effettuate soltanto due corse, a causa della scarsa adesione dei viaggiatori. Le incertezze che hanno caratterizzato la riattivazione del servizio hanno inciso negativamente sull’esito di un’iniziativa che, secondo gli operatori del settore, avrebbe potuto costituire un valore aggiunto per l’offerta territoriale.

Molti imprenditori del comparto ricettivo hanno evidenziato le criticità dell’organizzazione. «Un’opportunità sprecata», hanno commentato diversi operatori, sottolineando come la mancanza di una pianificazione adeguata abbia impedito la promozione del collegamento. Agenzie di viaggio, albergatori e gestori di strutture extra-alberghiere non hanno potuto informare tempestivamente i clienti dell’esistenza del servizio, rendendo impossibile inserirlo tra le proposte dedicate ai visitatori.

L’assenza di comunicazioni ufficiali e la scarsa diffusione dell’iniziativa sui canali turistici hanno ulteriormente aggravato la situazione, lasciando i turisti ignari della possibilità di usufruire del collegamento. Secondo gli addetti ai lavori, una gestione più tempestiva e una maggiore visibilità avrebbero potuto contribuire a valorizzare il servizio, che invece si è rivelato privo di riscontro.

👁 Articolo letto 303 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.