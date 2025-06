Foti guida il primo turno per il Rettore di UniCT, soddisfazione del Codacons

A Catania il primo turno delle elezioni per la carica di Rettore dell’Università ha visto il professor Enrico Foti emergere in testa allo scrutinio, suscitando il plauso del Codacons. «È un risultato significativo», ha dichiarato Francesco Tanasi, Segretario Nazionale dell’associazione, definendo la candidatura di Foti «seria, concreta, condivisa» e capace di raccogliere il consenso dell’intera comunità accademica.

Il Codacons ha rinnovato l’iniziativa «Salviamo UniCT» lanciata nelle settimane precedenti, sottolineando la necessità di sostenere una proposta di cambiamento per l’Ateneo. Tanasi ha invitato docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti a consolidare la scelta di rinnovamento e responsabilità: «Questa è l’occasione per ricostruire fiducia, autorevolezza e qualità all’interno dell’Università di Catania», ha affermato, auspicando una leadership «salda, trasparente e capace di valorizzare ogni voce dell’Ateneo».

Pur riconoscendo che la fase elettorale non è ancora conclusa, il Codacons ha rimarcato l’importanza di determinazione, coesione e coraggio per portare a termine il percorso avviato. L’associazione ha ribadito il proprio impegno a favore di un’università pubblica che sappia «ascoltare, includere e formare», tornata a svolgere un ruolo centrale per i giovani, per la città di Catania e per l’intero territorio siciliano.

👁 Articolo letto 88 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.