La nuova deputata M5S Lidia Adorno giura all’Ars

Con la cerimonia del giuramento a sala d’Ercole, Lidia Adorno, rappresentante del Movimento 5 Stelle (M5S), ha assunto ufficialmente il ruolo di deputata all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars). L’evento ha segnato l’inizio del suo incarico, dopo la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga), che ha stabilito l’assegnazione del seggio all’Ars a seguito di un ricalcolo dei voti raccolti durante le ultime elezioni regionali. Questo processo di verifica ha confermato Adorno come sostituta della collega Martina Ardizzone, anch’essa del M5S, che lascia quindi il Parlamento regionale.

Adorno ha espresso la sua gratitudine per il nuovo incarico, dichiarando che considera “una grande emozione” poter far parte dell’Ars. “La mia grande ambizione – ha affermato – è essere strumento nelle mani dei cittadini all’interno di questo Palazzo”, sottolineando il suo impegno nel ricoprire un ruolo rappresentativo volto a valorizzare la partecipazione e la voce dei cittadini all’interno delle istituzioni.

Il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, ha accolto la nuova deputata con parole di stima e fiducia, dichiarando che il gruppo le dà “un caloroso benvenuto, certi che farà un ottimo lavoro”.

De Luca ha poi espresso riconoscenza verso Martina Ardizzone, che lascia il suo incarico dopo quasi due anni, evidenziando come l’ex deputata abbia dimostrato qualità e dedizione durante il periodo trascorso a Palazzo dei Normanni.

Lidia Adorno assume così una funzione rilevante nel panorama politico regionale, portando avanti l’obiettivo di proseguire l’attività parlamentare del M5S all’interno dell’Assemblea. La sua entrata all’Ars, in un momento di particolare attenzione alle dinamiche politiche locali, è intesa come un rinnovato impegno del Movimento 5 Stelle per la rappresentanza dei cittadini siciliani.

