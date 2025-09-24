Campagna VRS al Policlinico, al via l’immunoprofilassi per i più piccoli

Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 sarà attiva la nuova campagna di immunoprofilassi contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), un’infezione che interessa soprattutto i bambini nei primi mesi di vita e che può determinare conseguenze cliniche rilevanti.

L’iniziativa riguarda tutti i neonati fino a 12 mesi e i bambini fino a 24 mesi con patologie predisponenti, tra cui fibrosi cistica, broncodisplasia polmonare, sindrome di Down, immunodeficienze e disturbi neurologici. L’obiettivo è ridurre l’incidenza delle forme gravi di infezione da VRS.

Per quanto riguarda l’organizzazione, la somministrazione nei neonati sani sarà effettuata presso l’UOC di Neonatologia, diretta dal dottor Alessandro Arco. Nei bambini prematuri le procedure saranno svolte presso l’ambulatorio dell’UOC di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Pediatrica, sotto la responsabilità della professoressa Eloisa Gitto. Gli altri piccoli pazienti saranno seguiti dall’UOC di Pediatria, Ambulatorio di Allergologia Pediatrica, dove operano la dottoressa Sara Manti, la dottoressa Giusy Zirilli e la professoressa Malgorzata Wasniewska.

Per accedere alla profilassi è necessario prenotare attraverso il CUP. Le famiglie possono richiedere ulteriori chiarimenti o informazioni scrivendo all’indirizzo e-mail pediatria@unime.it.

La campagna si colloca nel periodo autunnale e invernale, quando la diffusione del VRS raggiunge i livelli più alti, rendendo prioritaria la protezione dei bambini maggiormente esposti al rischio di complicanze.

👁 Articolo letto 284 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.