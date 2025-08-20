18enne di Sant’Agata in libertà vigilata per violenza in famiglia

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza che dispone, in via provvisoria, la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di un diciottenne residente a Sant’Agata di Militello, indiziato di maltrattamenti ai danni dei genitori.

Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Patti, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, a seguito di plurimi episodi di condotta violenta da parte del giovane, ritenuto socialmente pericoloso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello, il comportamento del ragazzo sarebbe da collegare all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Gli atti raccolti evidenziano che l’indagato avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i genitori, lanciando oggetti e danneggiando beni all’interno dell’abitazione. In almeno due occasioni avrebbe distrutto il lunotto posteriore dell’autovettura di famiglia e il portoncino d’ingresso. Particolarmente allarmante l’episodio in cui la madre sarebbe rovinata dalle scale.

In considerazione del quadro emerso, il giovane è stato trasferito presso una comunità terapeutica designata dall’A.S.P. di Messina, dove sarà sottoposto a un programma di cura predisposto dalla Direzione Sanitaria. È stato inoltre chiarito che eventuali inadempienze rispetto alle prescrizioni imposte potrebbero determinare l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

