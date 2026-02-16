IACP Messina e Università, incontro per nuove sinergie

Presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Messina si è tenuto un incontro istituzionale tra i vertici dello IACP Messina e la governance dell’Ateneo peloritano, finalizzato a rafforzare i rapporti di collaborazione tra le due realtà. Alla riunione hanno preso parte il presidente dello IACP Messina, on. Beppe Picciolo, affiancato dal vicepresidente avv. Emilio Fastuca e dal direttore generale dott.ssa Maria Grazia Giacobbe. Per l’Università erano presenti la rettrice prof.ssa Giovanna Spatari e il direttore generale dott. Pietro Nuccio.

Il confronto ha riguardato in particolare le esigenze dell’Istituto autonomo case popolari connesse alle procedure concorsuali avviate per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, ritenute necessarie per il potenziamento dell’assetto organizzativo e per il miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati.

Nel corso dell’incontro l’Università di Messina ha manifestato la disponibilità a fornire supporto sotto il profilo tecnico e logistico, collaborando alla definizione delle commissioni esaminatrici e allo svolgimento delle prove selettive attraverso l’impiego delle proprie competenze e delle strutture universitarie.

Le parti hanno inoltre espresso l’intenzione di sviluppare un rapporto di cooperazione più ampio e stabile, volto a individuare possibili sinergie su obiettivi istituzionali condivisi, con l’obiettivo di consolidare l’azione degli enti pubblici a beneficio del territorio.

Al termine della riunione, il presidente Picciolo ha dichiarato: «Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Rettrice e al Direttore Generale dell’Università di Messina per la disponibilità e l’attenzione dimostrate. La collaborazione tra istituzioni rappresenta un valore fondamentale per garantire trasparenza, efficienza e qualità nei processi amministrativi. Siamo certi che questo percorso condiviso potrà produrre risultati concreti e positivi per il nostro ente e per l’intera comunità messinese».

