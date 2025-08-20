Rissa tra giovani a Capo d’Orlando: quattro feriti in ospedale

Un episodio di violenza ha interessato il centro di Capo d’Orlando nella notte tra lunedì e martedì, quando in piazza Trifilò è scoppiata una rissa tra cinque giovani, tra cui alcuni minorenni. La colluttazione, caratterizzata da calci, pugni e colpi sferrati anche con bastoni e un casco da motociclista, ha provocato il ferimento di quattro ragazzi, trasportati in ospedale dal 118. Uno di loro avrebbe riportato lesioni più gravi rispetto agli altri.

La scena è stata ripresa da coetanei presenti con i telefoni cellulari e i video, rapidamente diffusi tramite chat, hanno contribuito a rendere noto l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze e individuare eventuali responsabilità.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, comprendono l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nell’area e l’ascolto delle testimonianze di chi ha assistito. Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta sequenza degli eventi per stabilire la dinamica e i ruoli dei partecipanti.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, i giovani coinvolti sono stati identificati e al vaglio ci sono possibili provvedimenti conseguenti alle lesioni riportate e al disturbo dell’ordine pubblico.

