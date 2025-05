Turismo esperienziale, proroga di 14 giorni per i contributi regionali

La Regione Siciliana ha deciso di estendere i termini per la presentazione delle domande di contributo per i progetti di turismo esperienziale. A comunicarlo è stato l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata. Inizialmente, la scadenza era fissata per l’8 maggio, ma ora gli enti locali e le associazioni avranno 14 giorni in più per inviare le richieste. Questo periodo supplementare partirà dalla data di pubblicazione del decreto di proroga sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La proroga è stata disposta in risposta alle richieste avanzate da Anci e Confcommercio, che rappresentano gli enti destinatari dell’avviso, e ha l’obiettivo di favorire una più ampia partecipazione ai finanziamenti, migliorando la qualità dei progetti proposti. Il budget disponibile per questa iniziativa è di tre milioni di euro, derivanti dal Pr Fesr 2021-2027, con possibilità di coprire fino al 90% dei costi.

L’avviso è destinato a selezionare progetti che promuovono il turismo esperienziale, accessibile e responsabile. Tra le iniziative finanziabili rientrano percorsi naturalistici e culturali, progetti per migliorare l’accessibilità di itinerari come cammini, ippovie e piste ciclabili, con particolare attenzione a categorie specifiche di visitatori, tra cui famiglie, ciclisti, pet-friendly e persone con disabilità. Le proposte possono anche concentrarsi su soluzioni sostenibili, come quelle relative a marchi ecologici o aree meno vocate al turismo, e promuovere sistemi di trasporto ecologici e leggeri.

