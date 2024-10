Nuovo centro odontoiatrico per pazienti fragili a Messina

A Messina è stato inaugurato il nuovo Centro di Salute Orale Senza Barriere, situato nel padiglione CLOPD dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”. Diretto dal professor Giacomo Oteri, il centro appartiene all’Unità Operativa Complessa di Odontoiatria e Odontostomatologia ed è destinato a fornire cure odontoiatriche specializzate per pazienti con disabilità, in particolare a coloro che, per le loro condizioni, non riescono a seguire i trattamenti convenzionali. Tra i pazienti ci sono persone autistiche o affette da patologie complesse che richiedono un’assistenza specifica e personalizzata.

La struttura è dotata di tecnologie avanzate che consentono di eseguire interventi complessi in sicurezza. Due monitor ad alta risoluzione, integrati con il sistema PACS aziendale, permettono la visualizzazione in tempo reale delle immagini radiologiche per supportare le procedure chirurgiche. Questo centro fa parte di un ampio progetto di modernizzazione, che ha portato all’installazione di undici nuovi riuniti dentistici e all’acquisizione di una TAC Cone Beam per scansioni tridimensionali del cranio a bassa radiazione.

Inoltre, sono stati effettuati interventi per migliorare i sistemi di distribuzione di aria compressa, aspirazione e acqua purificata, nonché la creazione di una recovery room per la gestione post-anestetica dei pazienti. Questo nuovo centro rappresenta il secondo polo pubblico di riferimento per la Sicilia orientale, insieme a quello di Acireale, garantendo assistenza integrata ai pazienti del Policlinico.

Durante l’inaugurazione, l’onorevole Alessandro De Leo di Forza Italia ha affermato: “Questo progetto dimostra come anche a Messina la sanità pubblica possa essere di alta qualità e all’avanguardia, attenta ai bisogni dei più fragili”. Era presente anche l’onorevole Giuseppe Laccoto, il quale ha sostenuto l’importanza di una struttura in grado di fornire cure odontoiatriche adeguate a pazienti con esigenze particolari. De Leo ha ringraziato la Rettrice Spatari, il Direttore Generale Santonocito e il professor Oteri per il loro impegno nella realizzazione del progetto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo