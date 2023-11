Riconoscimenti e medaglie per il corpo di Polizia di Messina

Nella sede della Questura di Messina si è tenuta una solenne cerimonia per onorare i poliziotti che si sono distinti nel loro servizio. Il Questore Ioppolo ha espresso la sua gratitudine per il costante impegno e la dedizione dei poliziotti alla sicurezza dei cittadini. Durante l’evento, alla presenza del Questore Ioppolo, del Vicario Borelli e dei Funzionari della Questura, sono stati consegnati attestati di riconoscimento per il merito straordinario, promozioni, encomi e lodi, riconoscendo così il loro eccezionale lavoro.

Inoltre, sono state assegnate la Medaglia di Commiato e il Foglio di Congedo a quei poliziotti che, dopo una lunga e dedicata carriera, sono entrati in quiescenza. Questi riconoscimenti sono stati conferiti in virtù del servizio reso e del loro profondo senso del dovere come membri della Polizia di Stato.

