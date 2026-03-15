Molestie a una commessa, 85enne agli arresti domiciliari a Messina

Un uomo di 85 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Santo Stefano Medio, a Messina, per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’anziano, già noto alle forze dell’ordine, era destinatario del provvedimento restrittivo disposto nel febbraio scorso dall’autorità giudiziaria.

Il provvedimento era stato adottato in seguito a una serie di comportamenti molesti che l’uomo avrebbe posto in essere nei confronti di una commessa impiegata in un esercizio commerciale della zona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano si sarebbe invaghito della donna e, nonostante il mancato interesse da parte di lei, avrebbe continuato a frequentare il negozio in cui lavorava. In più occasioni si sarebbe presentato nel punto vendita pretendendo di essere servito esclusivamente dalla stessa commessa e cercando di ottenere informazioni sulla sua vita privata.

Le condotte sarebbero proseguite anche al di fuori dell’attività commerciale. L’uomo, infatti, si sarebbe recato più volte presso l’abitazione della donna, lasciando regali che non erano stati richiesti né graditi.

Nel corso dei controlli predisposti per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare, i militari dell’Arma hanno sorpreso l’85enne mentre si trovava nuovamente nei pressi del luogo di lavoro della vittima, contravvenendo alle disposizioni che gli vietavano di avvicinarsi alla donna.

Alla luce della violazione accertata, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, l’anziano è stato quindi posto agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori determinazioni dell’autorità giudiziaria.

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