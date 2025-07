Bilancio da 345 milioni: investimenti immediati e interventi sociali

La giunta regionale ha varato un disegno di legge di variazione di bilancio da 345 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica, potenziare infrastrutture e servizi sociali, e fronteggiare le emergenze territoriali. Il provvedimento, concordato dal presidente Renato Schifani con il presidente dell’Ars Gaetano Galvano, punta a un rapido esame parlamentare prima della pausa estiva.

Tra gli interventi immediatamente attivabili figurano opere sulle strade provinciali per 60 milioni di euro, finanziamenti per ridurre le liste di attesa in sanità con un piano di 41,5 milioni nel primo anno e 66 milioni in tre anni, e 20 milioni destinati a coprire i costi del trasporto dei rifiuti all’estero sostenuti dai Comuni. “Abbiamo concentrato le risorse disponibili su misure concrete che impattano su diverse categorie di cittadini”, ha dichiarato Schifani, auspicando il supporto delle forze parlamentari per una pronta applicazione.

Gli investimenti in infrastrutture idriche valgono oltre 26,2 milioni, suddivisi tra laghetti aziendali, contrasto all’emergenza idrica e interconnessioni tra dighe, mentre 9,9 milioni finanziano la gestione dei dissalatori. Sono poi previsti 33 milioni per l’edilizia sanitaria regionale nel triennio, 15 milioni per impianti di videosorveglianza comunale, 17 milioni per l’acquisto di immobili a uso uffici regionali, oltre a posteriori misure per dragaggio portuale e contrasto al caro voli.

L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino ha sottolineato che “gli investimenti rappresentano il 50 per cento della manovra” e mirano a generare effetti concreti nel breve periodo, con uno sguardo allo sviluppo sostenibile. Il testo include inoltre agevolazioni fiscali per le imprese di autonoleggio e stanziamenti per il sociale, con 10 milioni per disabili gravissimi, tre per la legge sulla povertà, e misure di protezione sociale contro il condizionamento mafioso.

