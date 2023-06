Roma in festa per il 249º anniversario della Guardia di Finanza



La Guardia di Finanza celebra il suo 249º anniversario con solenni cerimonie a Roma, tra cui il deposito di una corona di alloro e omaggi ai Caduti. Le celebrazioni culmineranno con una cerimonia militare trasmessa in diretta su YouTube.

La Guardia di Finanza festeggia il suo 249º anniversario con una serie di celebrazioni che prenderanno il via a Roma. Fin dalla mattina presto, il Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, il Comandante in Seconda e il Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI) si riuniranno per deporre una corona di alloro al Monumento al Finanziere di Largo XXI Aprile.

Successivamente, l’Autorità di Vertice del Corpo, accompagnata dal Comandante in Seconda, dal Capo di Stato Maggiore e dal Sottocapo di Stato Maggiore, renderà omaggio al Sacrario della Guardia di Finanza, dedicato alla memoria dei Caduti del Corpo, presso la Caserma Sante Laria di Piazza Armellini.

Durante l’intera giornata, gli allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti garantiranno il servizio della Guardia d’Onore presso il Palazzo del Quirinale.

A partire dalle 18:30, avranno luogo i festeggiamenti con la tradizionale cerimonia militare organizzata presso la caserma del Comando Generale del Corpo, a Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Guardia di Finanza.

