Etna Comics tredicesima edizione apre con ospiti internazionali

La tredicesima edizione di Etna Comics ha preso il via con un evento inaugurale che ha visto protagonisti numerosi ospiti di rilievo del mondo del fumetto e della cultura pop. Il taglio del nastro in piazza Papa Giovanni XXIII, affidato a Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, e a Stefania Todisco, responsabile eventi di Rai, ha dato ufficialmente il via alla manifestazione, alla quale hanno partecipato anche il direttore Antonio Mannino, il vice Gianluca Impegnoso, il deputato Nicola D’Agostino, l’assessore allo Sport Sergio Parisi e il questore Giuseppe Bellassai.

Il centro fieristico Le Ciminiere ha accolto migliaia di appassionati, che si sono concentrati soprattutto allo stand di Panini Comics, dove è stata molto richiesta la cover variant a tiratura limitata del numero 3627 di Topolino, dedicata a Franco Battiato e realizzata da Alessandro Pastrovicchio. La giornata è stata segnata dalla presenza di Igort, autore del manifesto ufficiale di questa edizione, che ha condiviso con Val Romeo, autrice del manifesto variant, ricordi personali sull’amicizia con Battiato. Tra gli ospiti spiccavano anche Yumiko Igarashi, creatrice di classici come Candy Candy, e gli americani Alex Saviuk e Nick Dragotta, rispettivamente noto per Spider-Man e Absolute Batman.

All’interno del padiglione E4, il progetto Rai Porte Aperte ha coinvolto gli studenti, permettendo loro di sperimentare in prima persona ruoli professionali legati alla produzione televisiva, con l’ausilio di attrezzature professionali e il supporto di tecnici Rai. Sul palco, la band catanese Sugarfree ha eseguito alcuni dei suoi brani più celebri, suscitando grande entusiasmo.

Per domani è previsto un panel di particolare rilievo, con la partecipazione di Greta Thunberg, attivista globale per il clima e fondatrice di Fridays for Future, e Liam Cunningham, attore impegnato in campagne umanitarie, noto per il ruolo in Game of Thrones. Il dibattito, dal titolo «Freedom Flotilla Coalition – From Catania to Gaza», sarà dedicato alla missione umanitaria in partenza da Catania verso Gaza, finalizzata a sostenere i diritti umani e la solidarietà internazionale. Parteciperanno inoltre Thiago Ávila, attivista brasiliano, Yasemin Acar, psicologa sociale, e Ann Wright, ex diplomatica e attivista per la pace.

Tra gli altri appuntamenti in programma, si segnalano la presenza di Devon Murray, interprete di Seamus Finnigan nella saga di Harry Potter, e del professor Vincenzo Schettini, con l’incontro “La fisica dei cartoni animati”. La giornata si concluderà con la performance di Fabio Celenza e il suo Faffiga X-Files.

