Donna tenta il suicidio sul ponte di Corleone, salvata da un passante

Una drammatica situazione si è verificata sul ponte Corleone, quando una donna è stata salvata da una possibile tragedia. Poco prima delle 07.00 di ieri, una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta tempestivamente, rispondendo alla chiamata di un passante che aveva notato una donna al bordo del ponte in procinto di lanciarsi nel vuoto.

Il passante, con un forte senso civico, si è fermato e ha iniziato a dialogare con la donna, cercando di mantenerla calma in attesa dei soccorsi. I due Carabinieri che sono arrivati sul posto hanno continuato l’opera di convincimento, raggiungendo il bordo del ponte e impegnandosi in un paziente dialogo con la donna.

Dopo alcuni minuti di intenso sforzo, i Carabinieri sono riusciti a persuadere la donna a desistere dall’atto disperato e l’hanno riportata in sicurezza. Fortunatamente, non sono state riportate lesioni e un’autoambulanza del 118 è stata inviata sul luogo come precauzione.

