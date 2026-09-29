Trasporti alle Eolie, la Cisl Fp sollecita i rimborsi per il personale 118

Il personale della Seus impegnato nel servizio di emergenza-urgenza 118 nelle isole Eolie continua ad anticipare i costi dei collegamenti marittimi necessari per raggiungere le sedi di lavoro. Il rimborso integrale delle spese, previsto da un decreto assessoriale dell’11 agosto, non sarebbe infatti ancora operativo.

La Cisl Fp Sicilia è tornata sulla questione con una nota indirizzata all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, e trasmessa per conoscenza al presidente della Seus, Riccardo Castro. Il provvedimento adottato ad agosto aveva esteso anche agli operatori Seus in servizio nell’arcipelago eoliano il rimborso totale del costo dei trasporti via mare.

A quasi due mesi dall’emanazione del decreto, tuttavia, i lavoratori continuano a sostenere direttamente le spese. Secondo le segnalazioni raccolte dal personale e dalla federazione territoriale messinese della Cisl Fp, l’attuazione della misura sarebbe ostacolata da problemi tecnici legati al portale telematico.

Il sindacato evidenzia inoltre l’impatto economico sostenuto dagli operatori, anche alla luce dell’incremento del 18% applicato ai collegamenti effettuati in convenzione statale.

«Abbiamo apprezzato la sensibilità dimostrata dall’assessore Aricò con il decreto di agosto – dichiara Daniele Passanisi, segretario generale della Cisl Fp Sicilia – ma un diritto riconosciuto sulla carta deve diventare presto realtà per chi ogni giorno garantisce il soccorso sanitario in un territorio complesso come quello delle isole Eolie».

La Cisl Fp Sicilia chiede quindi la rapida risoluzione delle criticità tecniche della piattaforma, affinché possa essere attivato il rimborso delle somme anticipate dai lavoratori.

👁 Articolo letto 324 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.