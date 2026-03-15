Serie B2 femminile, Orlandina Volley espugna Pizzo con un netto 3-0
Prosegue il momento positivo di Orlandina Volley nel campionato di Serie B2 femminile. La formazione biancazzurra ha ottenuto un nuovo successo esterno imponendosi con un netto 3-0 sul campo della Lory Volley Pizzo. Il punteggio finale, maturato con i parziali di 25-11, 25-19 e 25-19, conferma la solidità della squadra allenata da coach Valmi Fontanot, che mantiene la vetta della classifica.
L’incontro si apre con una partenza decisa delle ospiti. Nel primo set Orlandina Volley impone subito il proprio ritmo di gioco, mostrando precisione nella fase difensiva e continuità in attacco. Il divario cresce rapidamente e il parziale si chiude sul 25-11 senza particolari difficoltà per la formazione paladina.
Il secondo set segue un andamento simile. Le biancazzurre continuano a gestire il confronto con ordine e lucidità, mantenendo il controllo delle diverse fasi di gioco. Il vantaggio si amplia progressivamente fino al 25-19 che vale il raddoppio nel conto dei set.
Nel terzo parziale la Lory Volley Pizzo tenta una reazione, sostenuta anche dal pubblico di casa. Le padrone di casa riescono a rimanere in partita più a lungo rispetto ai set precedenti, ma Orlandina Volley mantiene compattezza e precisione nei momenti decisivi. Nel finale le ospiti ristabiliscono il margine necessario per chiudere ancora sul 25-19.
Con questo risultato la formazione guidata da Valmi Fontanot prosegue la propria serie positiva di vittorie e consolida il primato nel girone, dimostrando continuità di rendimento anche nelle gare disputate lontano dal PalaValenti.
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