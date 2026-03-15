Pd Sicilia riunito a Niscemi: «Vicinanza alla comunità»

La direzione regionale del Partito Democratico siciliano si è riunita a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per esprimere la vicinanza del partito alla comunità locale alle prese con una fase particolarmente complessa. Nel corso dei lavori, il segretario regionale Anthony Barbagallo ha sottolineato la volontà della formazione politica di sostenere il territorio e favorire interventi rapidi per la ripresa.

«Abbiamo ritenuto doveroso riunire a Niscemi la direzione regionale del Pd siciliano per testimoniare la vicinanza di tutto il partito alla comunità niscemese che sta mostrando una dignità ed un’operosità eccezionali in un momento straordinariamente difficile», ha dichiarato Barbagallo nel corso della sua relazione. Il segretario ha ricordato anche la presenza della segretaria nazionale Elly Schlein, giunta nei giorni scorsi in città per prendere visione della situazione. «Continuiamo a sollecitare ristori e indennizzi celeri e immediati, oltre a procedure semplificate per la ricostruzione», ha aggiunto.

Durante l’incontro, presieduto da Cleo Li Calzi, Barbagallo ha inoltre affrontato il quadro politico regionale, segnato da diverse inchieste giudiziarie. Il riferimento è anche al caso che coinvolge il dirigente della sanità regionale Salvatore Iacolino, indagato dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. «La settimana è stata caratterizzata dall’ennesimo scandalo che ha coinvolto il supermanager della sanità regionale», ha affermato il segretario.

Nel suo intervento Barbagallo ha citato anche la figura di Duilio Alongi, indicato dal presidente della Regione Renato Schifani per la gestione delle risorse legate al ciclone Harry, ponendo interrogativi sulla scelta alla luce di intercettazioni pubblicate nell’ambito delle indagini.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle prossime elezioni amministrative. Il segretario regionale ha riferito dell’avvio di un confronto tra le forze del centrosinistra per la costruzione di un’alleanza nei principali comuni al voto: Messina, Marsala, Agrigento, Augusta e Termini Imerese. In questa prospettiva il Pd punta a consolidare il campo progressista, valutando interlocuzioni con altre realtà politiche, tra cui Sud chiama Nord, già coinvolta in esperienze locali come quelle di Carlentini e Licata.

Barbagallo ha infine richiamato la necessità di definire con la coalizione il metodo di selezione del candidato alla presidenza della Regione, indicando nelle primarie lo strumento previsto dallo statuto del partito.

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