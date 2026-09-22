Maxi operazione antidroga, 490 arresti tra Europa e America Latina

Una vasta operazione internazionale contro la criminalità organizzata ha portato all’arresto di 490 persone e al sequestro di 37,6 tonnellate di cocaina e 118,6 tonnellate di cannabis. L’attività ha coinvolto le forze di polizia dell’America Latina e dell’Europa, nell’ambito di una collaborazione coordinata su più Paesi. I dati dell’operazione sono stati confermati dal programma di cooperazione tra Unione europea e America Latina contro il crimine transnazionale. (ANSA.it)

Sui risultati è intervenuto Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha rivolto un ringraziamento agli operatori impegnati nelle attività investigative e di contrasto. «A tutte le forze di polizia coinvolte va il nostro ringraziamento per l’impegno e la determinazione dimostrati», ha dichiarato.

Antoci ha inoltre richiamato la risoluzione sul narcotraffico nelle acque europee esaminata dal Parlamento europeo, dedicata al rafforzamento della protezione delle frontiere e al sostegno delle forze dell’ordine. Il tema era stato discusso dall’Eurocamera già nella plenaria di luglio. (Parlamento Europeo)

Secondo quanto riferito dall’eurodeputato, il provvedimento punta ad aumentare i fondi e le risorse operative e a migliorare lo scambio delle informazioni tra le autorità impegnate nel contrasto alle organizzazioni criminali.

«Come relatore di questo provvedimento per il gruppo The Left – ha affermato Antoci – ho lavorato per rafforzare il ruolo delle Istituzioni europee nella difesa della legalità e nel sostegno alle forze dell’ordine». Per l’europarlamentare, i risultati dell’operazione internazionale confermano l’importanza della cooperazione tra Stati nel contrasto al narcotraffico.

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