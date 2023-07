Pony morto trovato a Messina in avanzato stato di decomposizione

Orrore a Messina: la comunità si unisce nella ricerca di giustizia per il pony abbandonato.

La polizia municipale, guidata dal comandante Stefano Blasco, sta indagando per scoprire gli autori di questo vergognoso gesto e i proprietari dell’animale sprovvisto di microchip. Le indagini includono l’analisi delle immagini delle telecamere della zona, mentre la comunità si unisce per garantire una degna sepoltura all’innocente creatura.

La scoperta macabra è avvenuta mentre gli agenti della polizia municipale stavano pattugliando la zona. Il pony, in uno stato di decomposizione così avanzato da rendere difficile la determinazione delle cause della morte, è stato trovato dentro un sacco gettato in modo insensibile sul marciapiede.

Il comandante Blasco ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso profonda indignazione per l’accaduto e ha assicurato che tutte le risorse saranno impiegate per identificare i responsabili di questa crudeltà verso un animale indifeso. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona sono state acquisite e saranno esaminate attentamente per ottenere qualsiasi informazione utile alle indagini.

Il pony, purtroppo, non era munito di un microchip, il che rende ancora più complesso il compito di rintracciare i proprietari e capire se vi siano legami con l’abbandono dell’animale.

La comunità locale, sconvolta da questo tragico episodio, si sta mobilitando per dare all’innocente creatura una degna sepoltura e ha espresso la sua volontà di sostenere le forze dell’ordine nel trovare e punire i responsabili.

In un contesto in cui la tutela degli animali è diventata una questione sempre più rilevante, gesti simili sono visti come inaccettabili e barbari. La speranza è che la verità venga presto alla luce e che giustizia sia fatta per il povero pony che ha subito una fine così tragica e indigna.

