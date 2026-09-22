Falcone: «Commissariare il Cas e affidare la rete allo Stato»

L’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, già assessore regionale alle Infrastrutture dal 2017 al 2022, interviene sulla situazione del Consorzio Autostrade Siciliane proponendo il commissariamento dell’Ente e il possibile trasferimento della rete allo Stato.

La presa di posizione arriva dopo i rilievi del Ministero delle Infrastrutture, che ha chiesto al Cas interventi urgenti per la mitigazione del rischio lungo le autostrade Palermo-Messina e Messina-Catania.

«Se non è possibile dare al Cas una governance slegata da logiche di piccolo cabotaggio e rendite di posizione, allora forse è meglio commissariare l’Ente e consegnare la rete allo Stato», afferma Falcone.

L’eurodeputato richiama quindi l’attività svolta durante il proprio mandato alla Regione, ricordando la realizzazione dei 20 chilometri della tratta Rosolini-Modica, la consegna della Noto-Pachino, gli interventi sul viadotto Ritiro e sullo svincolo di Giostra, oltre al risanamento della frana di Letojanni. Falcone cita anche il lavoro avviato per il finanziamento della Modica-Scicli e gli interventi concordati con il Ministero per evitare la chiusura della rete e avviare le manutenzioni.

Secondo l’esponente di Forza Italia, quella fase avrebbe però perso impulso. Falcone richiama inoltre le dichiarazioni del presidente della Regione Renato Schifani sulle carenze manutentive e sui ritardi negli investimenti accumulati nel corso dei decenni. «Carenze di cui, oggi, lo stesso Cas credo non sia nelle condizioni di farsi carico», sostiene Falcone, indicando nell’intervento dello Stato una possibile soluzione per affrontare le criticità della rete autostradale siciliana.

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