Arrestato 17enne a Villafranca, nascondeva la droga nei libri di scuola

I Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato un 17enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato durante una perquisizione domiciliare effettuata nella mattinata di oggi.

I militari dell’Arma, supportati dai cani antidroga dell’unità cinofila dei Carabinieri di Nicolosi (CT), hanno trovato circa 13 grammi di marijuana e oltre 2 grammi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione all’interno dell’abitazione del minore. Grazie al fiuto dei cani, sono state ritrovate 10 dosi di marijuana e 3 di cocaina già pronte per essere spacciate, nascoste all’interno di libri e quaderni in uno zaino per la scuola in uso al 17enne, riposto in un vano nel balcone.

La droga e tutto il materiale sono stati inviati ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio e sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane pusher è stato arrestato e condotto presso un Centro di Prima Accoglienza per minori su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La collaborazione tra le forze dell’ordine e l’utilizzo dei cani antidroga hanno permesso di individuare e arrestare un minorenne coinvolto nella vendita di sostanze stupefacenti.

Articolo letto 72 volte

© Riproduzione riservata.