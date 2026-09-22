Sanità, riconoscimenti a Papardo, Policlinico e Asp di Messina

La sanità messinese figura tra le realtà premiate nella seconda edizione di Best Insanitas, iniziativa promossa dalla testata specializzata nella sanità siciliana. La cerimonia, durante la quale sono stati assegnati cinquanta riconoscimenti, si è svolta al Palladium Sicilia Resort di Campofelice di Roccella, nel Palermitano.

All’ospedale Papardo di Messina sono state riconosciute due best practices. La prima riguarda la Cardiochirurgia diretta dal professore Francesco Patanè, dove è stato eseguito il primo intervento in Sicilia di Bentall con Konect Resilia, dispositivo utilizzato nel trattamento delle patologie dell’aorta ascendente e della radice aortica. Il secondo premio è andato alla Cardiologia con Utic, diretta dal professore Giuseppe Andò, per l’impiego della cardioneuroablazione, procedura che in determinati pazienti consente di evitare l’impianto del pacemaker.

Due riconoscimenti anche al Policlinico “Gaetano Martino”. Il professore Francesco Monaco, responsabile dell’Uosd di Chirurgia toracica, è stato premiato per una tecnica che prevede la somministrazione di chemioterapici direttamente nel torace, sviluppata in collaborazione con il dottore Dario Familiari. L’altra best practice ha riguardato l’intervento su un paziente ferito gravemente dal corno di una capra, eseguito dal neurochirurgo Nino Germanò insieme agli oculisti Alessandro Meduri e Felicia Matilde Ferreri.

Per l’Asp di Messina sono stati inoltre premiati Sasha Agati, Salvatore Garibaldi, Fabio D’Amore e Serenella Palmeri, professionisti in servizio o con incarichi negli ospedali di Taormina e Patti. Le direzioni strategiche delle strutture coinvolte e dell’Asp hanno espresso soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti.

👁 Articolo letto 308 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.