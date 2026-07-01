Messina, Basile: «Più controlli ma comportamenti responsabili»

Dopo la morte di Giulia si è intensificato il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli nelle aree interessate dalla movida cittadina. Tra le principali richieste avanzate da cittadini e istituzioni vi è quella di incrementare la presenza delle forze dell’ordine con finalità di prevenzione e deterrenza.

Negli ultimi tre mesi il Corpo della Polizia municipale di Messina ha accolto 120 nuovi agenti. Tuttavia, soltanto undici di loro sono già impiegabili nei servizi serali dedicati al contrasto della malamovida. La normativa nazionale prevede infatti che gli operatori in servizio oltre le 22 siano in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ottenibile attraverso il rilascio della Prefettura dopo il superamento di accertamenti psicologici e delle prove al poligono. Procedure che risultano ancora in corso per gran parte del personale recentemente assunto. Gli undici già operativi provenivano da altri comandi e disponevano già dell’abilitazione necessaria.

Il comandante della Polizia municipale, Giovanni Giardina, ha spiegato: «Abbiamo piazzato una pattuglia fissa con agenti più esperti sulla via Circuito, in queste notti. E abbiamo un presidio dalle 7 alle 22 con i colleghi appiedati». Anche il sindaco Federico Basile ha illustrato le misure adottate dall’amministrazione. «Con l’ingresso dei nuovi agenti della Polizia municipale, che stanno completando tutte le procedure amministrative necessarie, si stanno affrontando questi temi. Abbiamo già attivato due presìdi, uno nella zona nord e uno nella zona sud», ha dichiarato, ricordando che il dispositivo opera nell’ambito del coordinamento tra Polizia municipale, Polizia di Stato e Carabinieri, tema affrontato anche durante un recente incontro in Prefettura.

Basile ha inoltre richiamato l’importanza della responsabilità individuale: «I controlli devono aumentare e li stiamo già mettendo in campo, ma è fondamentale che ciascuno tenga comportamenti responsabili, nel rispetto degli altri».

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