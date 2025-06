ASD Orlandina Calcio inaugura la nuova stagione sportiva 2025/2026

A Capo d’Orlando si è svolta la prima riunione operativa dell’ASD Orlandina Calcio per la stagione 2025/2026, convocata dal Presidente Massimo Romagnoli e dal neo Vicepresidente Calogero Ingrilli. L’incontro ha segnato l’inizio ufficiale delle attività della società, impegnata a prepararsi per il Campionato di Promozione con l’obiettivo di valorizzare i propri colori e la tifoseria.

Il rinnovato assetto dirigenziale, caratterizzato da una forte connessione con il territorio, ha definito le strategie tecniche e organizzative per la nuova stagione. Romagnoli ha confermato la continuità nella gestione, annunciando alcune riconferme e un importante ritorno, puntando su professionalità e passione.

La guida tecnica della prima squadra rimane affidata a Roberto Letizia, allenatore originario di Capo d’Orlando, confermato per il suo ruolo chiave nel rappresentare i valori del club e per la sua esperienza specifica nell’ambiente locale. Accanto a lui torna il Direttore Sportivo Domenico Oteri, figura di rilievo nel calcio locale, incaricato di coordinare l’area tecnica grazie alla sua competenza e al profondo legame con la città.

Nel quadro dirigenziale, Renzo Pizzurro mantiene l’incarico di Segretario Federale, ruolo fondamentale per la gestione amministrativa, mentre Piero Galipò prosegue come Team Manager, garantendo vicinanza e sostegno alla squadra. Il Consigliere del Presidente Giuseppe Trusso, storico riferimento per la società, completa il gruppo con la sua esperienza consolidata.

L’ASD Orlandina Calcio si prepara così a una stagione che si preannuncia impegnativa, con una rosa in fase di riconferma e un’organizzazione determinata a perseguire una crescita costante e una rappresentanza efficace della città di Capo d’Orlando.

