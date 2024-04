Terza edizione del Santa Teresa Street Food: un assaggio di Primavera

Il “Santa Teresa di Riva Street Food” torna in scena, con una terza edizione ricca di sapori e divertimento. Organizzato da Eventivamente in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva, l’evento si terrà dal 24 al 28 aprile, offrendo un mix irresistibile di cibo, territorio, spettacoli e musica.

La presentazione ufficiale è avvenuta con la partecipazione del sindaco Danilo Lo Giudice, l’executive manager di Eventivamente Carlo Spano, l’assessore comunale al Turismo e Spettacolo Ernesto Sigillo e il vicepresidente del Consiglio comunale Mariella Di Bella. Tra i super ospiti di questa edizione, spiccano i nomi della comicità siciliana: Giuseppe Castiglia e Toti e Totino.

L’evento si svolgerà nel Village gastronomico allestito in Via Roma (Torrevarata), offrendo un’ampia selezione di specialità gastronomiche siciliane. Con l’aggiunta di una giornata in più rispetto all’anno precedente, il Village sarà operativo per cinque giorni, promettendo un’esperienza ancora più coinvolgente per i visitatori.

Il sindaco Lo Giudice ha sottolineato l’importanza economica e sociale dell’evento per la comunità locale, evidenziando il supporto dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali. Anche Carlo Spano ha espresso fiducia nell’organizzazione dell’evento, ringraziando le autorità locali per la collaborazione.

L’assessore Sigillo ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’evento nel promuovere lo sviluppo del territorio, mentre Toti e Totino hanno manifestato entusiasmo nel partecipare all’evento, ribadendo il legame affettivo con la città di Santa Teresa di Riva.

L’orario di apertura del Village del Gusto sarà dalle 18 all’1 il mercoledì, dalle 11 all’1 il giovedì e la domenica, e dalle 18 all’1 il venerdì e il sabato.

