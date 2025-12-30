Influenza 2025-2026, casi in aumento a dicembre secondo l’ISS

L’ondata influenzale in corso mostra un’accelerazione significativa nel mese di dicembre. Secondo le elaborazioni del sistema di sorveglianza integrata RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nella settimana compresa tra il 15 e il 21 dicembre l’incidenza delle infezioni respiratorie acute è salita da 14,7 a 17,1 casi ogni mille assistiti, con una stima di circa 950 mila nuovi contagi. Il dato più rilevante riguarda la fascia 0-4 anni, dove l’incidenza ha raggiunto i 50 casi ogni mille, confermando un forte coinvolgimento dei bambini in età prescolare.

La stagione 2025-2026 si è avviata con anticipo rispetto agli anni precedenti. Già da novembre la crescita dei casi era evidente, con un’ulteriore intensificazione nel corso di dicembre. Le differenze territoriali restano marcate, con alcune regioni del Nord e del Sud che hanno registrato valori superiori alla media nazionale. Oltre ai virus influenzali, il monitoraggio segnala una circolazione sostenuta di Rhinovirus e Parainfluenzali, che contribuiscono all’elevata incidenza complessiva delle infezioni respiratorie acute.

Sul piano virologico, l’attenzione si concentra sul sottoclade A(H3N2) noto come “variante K”, caratterizzato da una maggiore trasmissibilità. I dati disponibili non indicano, tuttavia, un aumento della gravità clinica rispetto alle forme stagionali. Gli specialisti sottolineano che i vaccini attualmente in uso, pur con possibili discrepanze antigeniche, continuano a garantire una protezione significativa contro le complicanze e le ospedalizzazioni.

Dal Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità fanno sapere che l’ondata appare “matura” e che il picco potrebbe collocarsi tra la fine dell’anno e le prime settimane di gennaio. Le raccomandazioni restano invariate: attenzione alla vaccinazione delle categorie a rischio, aerazione degli ambienti chiusi, igiene delle mani ed etichetta respiratoria, in un contesto di co-circolazione di più virus respiratori.

