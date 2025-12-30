Liste di attesa in Sicilia, CIMEST-SBV e Codacons contestano i dati ufficiali
In Sicilia il tema delle liste di attesa sanitarie torna al centro dell’attenzione dopo la presa di posizione di CIMEST-SBV e Codacons, che contestano la rappresentazione ufficiale dei tempi di accesso alle prestazioni. Secondo le due organizzazioni, la riduzione annunciata delle attese non corrisponderebbe a un miglioramento reale del servizio, ma a un diverso criterio di contabilizzazione.
“Altro che liste di attesa abbattute. In Sicilia non diminuiscono le attese: diminuiscono solo i numeri dichiarati ufficialmente”, affermano. La critica riguarda il perimetro dei dati diffusi, che includerebbero soltanto le prenotazioni registrate nei sistemi CUP e SovraCUP. Una parte consistente delle prestazioni richieste ed erogate, sostengono, resterebbe esclusa dalle statistiche.
Le organizzazioni spiegano che circa il 25 per cento delle prestazioni specialistiche viene fornito direttamente dalle strutture pubbliche, mentre il restante 75 per cento è assicurato da specialisti esterni accreditati. Questo segmento, nella maggioranza dei casi, non sarebbe tracciato nei sistemi di prenotazione ufficiali, con l’effetto di ridurre artificialmente il volume delle liste di attesa.
Un esempio citato riguarda i piani riabilitativi complessi per pazienti post ictus, post trauma o post infarto. “Nei sistemi CUP tali prestazioni non risultano, o risultano solo in parte”, osservano, pur trattandosi di interventi essenziali per il recupero funzionale e la continuità delle cure.
CIMEST-SBV e Codacons richiamano inoltre il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, che include anche le prestazioni di secondo accesso. “Le prime visite rappresentano solo una quota del totale, ma vengono spesso utilizzate per ridurre la percezione del problema”, affermano. Da qui la richiesta di trasparenza completa, con l’inclusione di tutte le prestazioni pubbliche e accreditate in un sistema unico di monitoraggio.
