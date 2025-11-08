Guardia di Finanza Enna, 62 segnalati per sussidi percepiti senza requisiti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Enna hanno accertato l’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza e dell’Assegno di Inclusione da parte di 62 soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa. L’importo complessivo erogato senza titolo supera i 310 mila euro. Gli interessati, cittadini italiani e stranieri, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica e all’INPS per l’avvio delle procedure di recupero delle somme, ferma restando la presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento giudiziario delle responsabilità.

Nel corso delle attività di controllo svolte nel 2024, la Guardia di Finanza ha inoltre impedito l’erogazione di ulteriori contributi per circa 177 mila euro, relativi a richieste ritenute non conformi. Ciò è avvenuto anche grazie alla collaborazione con l’INPS, formalizzata attraverso il Protocollo d’Intesa stipulato nel gennaio 2023.

Le indagini hanno permesso di individuare diverse tipologie di condotta. In alcuni casi, soggetti extracomunitari avevano dichiarato falsamente i requisiti di permanenza in Italia per accedere al Reddito di Cittadinanza. In altre situazioni, beneficiari del sussidio non avevano comunicato variazioni del proprio reddito o la presenza, nel nucleo familiare, di altri percettori.

Ulteriori accertamenti hanno riguardato l’Assegno di Inclusione, in vigore dal 1° gennaio 2024. Quaranta persone sono state segnalate per aver dichiarato condizioni di invalidità inesistenti o superiori a quelle riconosciute dalle commissioni competenti.

👁 Articolo letto 219 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.