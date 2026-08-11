Auto si ribalta sulla Carlentini-Pedagaggi, muore operaio 48enne

Un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Carlentini-Pedagaggi, nel Siracusano, è costato la vita ad Alberto Di Pietro, operaio di 48 anni residente a Pedagaggi, frazione di Carlentini. Il sinistro si è verificato nella serata di domenica e la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo viaggiava in direzione Carlentini a bordo di una Volkswagen Up presa a noleggio. Per cause non ancora definite, avrebbe perso il controllo della vettura, uscendo dalla carreggiata. L’auto si è quindi ribaltata, terminando la propria corsa nel terreno adiacente alla strada.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso il 48enne disponendone il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Nonostante l’intervento dei medici, Di Pietro è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito all’uscita di strada della vettura. In base ai primi elementi, nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Restano da individuare le cause che hanno determinato la perdita di controllo dell’auto. Tra le ipotesi al vaglio figurano una possibile distrazione o la velocità, circostanze che dovranno essere verificate attraverso gli accertamenti. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sull’accaduto.

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