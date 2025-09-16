Ponte, Musolino: “Basile rivende fondi persi come nuove opere”

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha criticato duramente il sindaco di Messina, Federico Basile, in merito alle opere compensative legate al Ponte sullo Stretto. Secondo la parlamentare, i fondi presentati come nuove risorse dal primo cittadino sarebbero in realtà già stati precedentemente ottenuti e poi perduti.

“Il sindaco Basile ha ridotto le opere compensative del Ponte a una farsa,” ha dichiarato Musolino, accusandolo di chiedere piccoli finanziamenti per interventi ordinari, come strade e tubature, invece di puntare su infrastrutture di ampio respiro. “Il problema è che quei soldi non sono affatto nuovi: Basile li aveva già ottenuti, li ha persi e ora prova a spacciarli come una vittoria. Un inganno ai danni dei messinesi,” ha aggiunto.

La senatrice ha ricordato alcune tappe ufficiali: nel 2021 il Comune aveva incassato 145 milioni dal programma PINQUA per edilizia e risanamento; il 9 novembre 2022 Basile aveva annunciato 113 milioni di euro per 13 progetti sul sistema idrico finanziati da PNRR e FSC; il 26 luglio 2025 erano stati resi noti 33,2 milioni per interventi stradali da fondi FSC.

“Oggi Basile si presenta in Consiglio Comunale a chiedere come compensazioni esattamente gli stessi fondi già persi per incapacità,” ha affermato Musolino, parlando di “una presa in giro bella e buona”.

La parlamentare ha infine invitato il sindaco a fornire chiarimenti: “I messinesi hanno diritto a sapere quante occasioni sono state bruciate per colpa della sua incapacità.”

