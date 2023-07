Consorzio M.H.I.H. e PwC Italia insieme per l’innovazione biomedicale

Consorzio M.H.I.H. e PwC Italia uniscono competenze per l’innovazione biomedicale e la trasformazione sanitaria nel Sud Italia.

Consorzio M.H.I.H. e PwC Italia collaborano per l’innovazione biomedicale e la sanità eccellenza nel Sud Italia. L’accordo mira a progetti di open innovation e Industria 5.0. L’incontro “Process Excellence, Automazione… e oltre” ha sancito la partnership. M.H.I.H. si impegna nella ricerca industriale in ambito sanitario, robotica e intelligenza artificiale. La trasformazione digitale e l’impatto condiviso sono al centro dell’iniziativa.

Sottoscritto un importante accordo tra il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) e PwC Italia, finalizzato all’offerta di servizi e competenze per progetti in ambito sanitario, biomedicale e open innovation basati su Industria 5.0. La collaborazione è stata sancita durante l’incontro “Process Excellence, Automazione… e oltre”, workshop dedicato all’eccellenza dei processi e alla digitalizzazione.

Il Consorzio Health Innovation Hub, con sede principale a Messina, mira a creare un polo di innovazione nel settore sanitario e biomedicale, concentrandosi sulla ricerca industriale nella robotica e nell’intelligenza artificiale. La collaborazione con partner di interesse nazionale è un passo importante verso obiettivi comuni. Marco Ferlazzo, presidente di M.H.I.H., e Flavio Corpina, amministratore delegato, hanno partecipato al workshop per discutere della trasformazione digitale e degli aspetti che vanno oltre l’impiego di tecnologie innovative. Ferlazzo ha sottolineato l’importanza della rete e dell’interazione con gli altri per comprendere appieno il mondo in continua evoluzione.

Corpina ha ringraziato PwC Italia per il loro sostegno in Sicilia e ha evidenziato il contributo all’innovazione nel settore sanitario. Andrea Fortuna, partner PwC Italia – Health Industries Leader, ha dichiarato che la collaborazione tra le due organizzazioni porterà risultati significativi nella ricerca, innovazione e trasformazione digitale del settore sanitario.

© Riproduzione riservata.