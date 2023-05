Tribunale di Patti: tre condanne per violenza sessuale su minorenne

fatti avvenuti nel dicembre 2018.

Il Tribunale di Patti ha emesso sentenze severe riguardo a un caso di violenza sessuale avvenuto nel 2018. Tre giovani residenti nell’hinterland dei Nebrodi sono stati condannati per aver commesso in concorso violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 17 anni all’epoca dei fatti.

Il collegio del Tribunale, presieduto da Ugo Scavuzzo e composto da Eleonora Vona e Giovanna Ceccon, ha inflitto una condanna di 7 anni e 6 mesi di reclusione a Carmelo Todaro e Alessio Pulvino, mentre Marco Pulvino è stato condannato a 6 anni di reclusione.

I fatti si sono verificati nel dicembre 2018 in un centro dell’area occidentale del comprensorio tirrenico nebroideo. Secondo l’accusa, la giovane, di origine rumena, dopo essere stata indotta a consumare alcol e droghe, si trovava in uno stato di inferiorità psichica e fisica, venendo costretta a subire ripetuti abusi sessuali, tra cui palpeggiamenti delle parti intime, fino a perdere conoscenza a causa degli effetti dell’alcol e della droga assunti.

Tutti e tre gli imputati sono stati dichiarati ineleggibili a vita per qualsiasi incarico pubblico e, durante la durata della pena, sono stati sospesi da qualsiasi posizione lavorativa in scuole o altre strutture frequentate da minori, così come da uffici che si occupano di tutela e amministrazione di sostegno.

