Sanità siciliana e liste d’attesa, nuova indagine della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha avviato una nuova attività istruttoria sul sistema sanitario siciliano, concentrando l’attenzione sulla gestione delle liste d’attesa e sul rapporto con l’attività libero-professionale intramoenia svolta dai medici nelle strutture pubbliche. L’indagine, condotta dalla sezione di Controllo, ha portato alla redazione di un dossier di 101 pagine trasmesso al governo regionale e ai vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il fascicolo non contiene conclusioni definitive, ma una serie articolata di rilievi cui la Regione è ora chiamata a fornire riscontro.

Il documento evidenzia criticità organizzative nella regolazione dell’intramoenia. Secondo i magistrati contabili, «non risulta che siano state adottate disposizioni organizzative per la corretta applicazione della legge» e «non sembra che gli enti sanitari procedano a effettuare verifiche e riscontri», nonostante il persistente superamento dei tempi massimi di attesa per le prestazioni richieste dai cittadini. L’assenza di limiti e controlli sull’attività libero-professionale viene indicata come un possibile fattore di rallentamento nel recupero delle liste d’attesa, con effetti anche sui costi sostenuti dalla Regione.

L’inchiesta si colloca nel quadro di altre verifiche avviate dalla sezione di Controllo su emergenze e servizi pubblici regionali. Si tratta dell’ultimo atto della gestione del magistrato Salvatore Pilato, recentemente trasferito a Roma per un nuovo incarico.

Sul fronte politico-amministrativo, l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni ha dichiarato che l’amministrazione è già impegnata nell’adozione di misure correttive: «Stiamo attuando nuove misure e ci prepariamo a rispondere. Alcune delle criticità evidenziate, come nel caso dell’intramoenia, sono già da tempo sotto la nostra lente di ingrandimento».

👁 Articolo letto 431 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.