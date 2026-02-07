Fiocco rosa a Messina: nasce l’undicesima figlia di una 33enne

A Messina una donna di 33 anni ha dato alla luce la sua undicesima figlia. Si tratta di Caterina Pispicia, nata nel 1992, che giovedì 5 febbraio, alle 19.23, ha partorito presso l’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Papardo. La neonata, chiamata Sofia Nunnari, pesa alla nascita 3.140 grammi ed è in buone condizioni di salute.

Il parto si è svolto all’interno del reparto diretto dal dottor Nello Caudullo. Ad assistere la donna durante la nascita sono stati il dottor Antonio De Vivo, che ha seguito la gravidanza, e la dottoressa Emanuela Raffone, con il supporto delle ostetriche Vittoria Fava e Ilenia Giacobbe, del neonatologo Giovanni Piccolo e delle infermiere pediatriche Carmen Gambadoro e Anna Calvo.

La madre ha avuto undici figli nell’arco di meno di diciassette anni. Il primo parto risale al 1° giugno 2009. La nascita di Sofia rappresenta il terzo fiocco rosa della famiglia. Il padre, Giovanni, ha 36 anni e insieme ai dieci figli, otto maschi e due femmine, ha accolto la nuova arrivata.

«Il parto era rischioso per la multiparità – ha dichiarato il dottor De Vivo – si tratta di un caso rarissimo, ma per fortuna è andato tutto bene. È stata una grande emozione anche per tutti i membri dell’equipe che hanno seguito il parto».

L’evento si colloca in un contesto demografico caratterizzato da un calo costante delle nascite. Secondo i più recenti dati Istat, nel 2024 il numero medio di figli per famiglia in Italia si è attestato a 1,18. A Messina, nel 2025, sono nati complessivamente 1.664 bambini, con una diminuzione di 119 unità rispetto ai 1.783 nati nel 2024.

