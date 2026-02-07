Niscemi, la Commissione parlamentare e l’inchiesta sulla frana

A Niscemi prosegue l’evoluzione del movimento franoso che nelle ultime ore ha determinato nuovi cedimenti del terreno, descritti come smottamenti di entità limitata e privi di conseguenze strutturali. Un ulteriore arretramento è stato registrato in prossimità della biblioteca privata “Angelo Marsiano”, che conserva un patrimonio librario di circa quattromila volumi. Il quadro complessivo resta tuttavia critico, come evidenziato anche dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che ha definito l’evento di proporzioni rilevanti.

Nella giornata odierna ha effettuato un sopralluogo il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, Pino Bicchielli, annunciando l’avvio di un approfondimento istituzionale sull’accaduto. «Abbiamo potuto constatare la violenza dell’evento. Ora dobbiamo pensare a mettere in sicurezza la popolazione», ha dichiarato. La Commissione acquisirà documentazione, atti amministrativi e materiale fotografico, con l’obiettivo di avviare successivamente le audizioni. «Quando avremo un quadro completo – ha aggiunto – torneremo con tutti i componenti per comprendere anche eventuali criticità nei processi decisionali e amministrativi».

Sul piano delle risorse, Bicchielli ha confermato la disponibilità dei primi finanziamenti governativi, precisando che ulteriori stanziamenti seguiranno. Ha tuttavia richiamato l’attenzione sulle difficoltà legate ai procedimenti burocratici, ritenuti spesso causa di rallentamenti nella fase operativa.

Nel frattempo, il Corpo forestale della Regione siciliana ha avviato un servizio di vigilanza nelle aree rurali a valle della frana, con un presidio che sarà rafforzato e garantito continuativamente. È allo studio la possibilità di consentire il recupero di beni essenziali dalle abitazioni situate nella fascia più prossima al fronte franoso. I vigili del fuoco stanno predisponendo interventi con strumentazioni avanzate, mentre le operazioni inizieranno nei prossimi giorni in attesa delle valutazioni tecniche definitive.

👁 Articolo letto 232 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.