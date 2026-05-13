Messina, negativo il test Hantavirus sulla turista argentina

È risultato negativo il test per l’Hantavirus eseguito sulla donna ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. La paziente, una turista argentina di 49 anni proveniente da un’area considerata endemica, era giunta al Pronto soccorso dell’ospedale universitario lo scorso 10 maggio.

Sin dal primo accesso nella struttura sanitaria, la donna era stata sottoposta a misure di biocontenimento nell’area emergenza e successivamente trasferita nel reparto di Malattie infettive, dove ha proseguito il trattamento in isolamento precauzionale.

Secondo quanto riferito dalla paziente, non vi sarebbero stati contatti con persone risultate positive sulla nave da crociera né con altri casi conosciuti di Hantavirus. Pur non rientrando nei criteri previsti dalla circolare del Ministero della Salute per la definizione di caso sospetto, è stato comunque disposto un approfondimento diagnostico a scopo cautelativo.

Il Policlinico di Messina ha quindi contattato l’Istituto Spallanzani di Roma, che ha ritenuto opportuno procedere con gli esami specifici. I campioni biologici, trasferiti nella capitale dai carabinieri del Nas, sono stati analizzati nelle ultime ore.

La direttrice dello Spem dell’Asp di Messina, Mariella Santoro, ha comunicato che l’esito del test trasmesso dallo Spallanzani è negativo. Il Ministero della Salute aveva reso noto che la donna era partita dall’Argentina il 30 aprile con un volo Buenos Aires-Roma prima di raggiungere Messina, dove era stata successivamente ricoverata per una polmonite.

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