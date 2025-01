Appello di Trump a Putin: “Chiudila ora e ferma questa ridicola guerra!”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un appello al presidente russo, Vladimir Putin, invitandolo a porre fine al conflitto in Ucraina attraverso un accordo negoziale immediato. In un messaggio diffuso su Truth Social, Trump ha dichiarato: “Portiamo questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente, a una fine! Possiamo farlo nel modo facile o nel modo difficile, e il modo facile è sempre il migliore. È tempo di ‘Fare un accordo’. Non devono più essere perdute vite!”.

Trump ha inoltre sottolineato di non avere intenzione di danneggiare la Russia, evidenziando la sua stima per il popolo russo e il rapporto personale positivo con Putin. “Non sto cercando di danneggiare la Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un’ottima relazione con il presidente Putin – questo nonostante la montatura della sinistra radicale sulla Russia, Russia, Russia”, ha affermato Trump, facendo riferimento a precedenti accuse contro la sua amministrazione.

Nel suo intervento, Trump ha richiamato il contributo storico della Russia nella vittoria della Seconda Guerra Mondiale, ricordando il sacrificio di quasi 60 milioni di vite. Ha però avvertito che, in assenza di un accordo, sarà costretto a imporre severe misure economiche. “Farò alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al presidente Putin un favore enorme. Chiudila ora e ferma questa ridicola guerra! Non farà che peggiorare“, ha scritto Trump.

Ha poi aggiunto che, qualora non si arrivasse a una soluzione negoziata, adotterà misure commerciali drastiche, come l’aumento di tasse, dazi e sanzioni sulle esportazioni russe verso gli Stati Uniti e altre nazioni alleate.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁