Rifiuti, Sunseri: «Schifani pubblichi i costi dei termovalorizzatori»

Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sul trasferimento di rifiuti dalla Sicilia alla Bulgaria e chiede al governo Schifani di rendere pubblici i dati economici relativi ai futuri termovalorizzatori di Palermo e Catania.

Secondo Sunseri, il decreto n. 1371 del 28 agosto del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti non riguarda 25 mila tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato EER 20 03 01. Il provvedimento autorizza invece 1.040 spedizioni, per complessive 25 mila tonnellate, di rifiuti combustibili EER 19 12 10 prodotti da Ecorek e destinati all’impianto Heidelberg Materials di Devnya, in Bulgaria, per recupero energetico R1.

«Una cosa è il rifiuto urbano indifferenziato, altra cosa è un rifiuto combustibile derivante dal trattamento», afferma il deputato, sottolineando inoltre la distinzione tra smaltimento e recupero energetico. Sunseri ricorda che già nel 2024 la Regione aveva autorizzato da Termini Imerese il trasferimento di 20 mila tonnellate dello stesso codice EER verso l’impianto bulgaro.

Il parlamentare chiede quindi una ricostruzione dettagliata dei costi relativi ai flussi in uscita dalla Sicilia, comprendente trattamento, trasporto, destinazione e costo finale per tonnellata.

L’attenzione viene inoltre rivolta ai termovalorizzatori. Sunseri richiama gli 881 milioni di euro indicati come base d’asta, finanziati con risorse FSC, e i circa 100 milioni annui di risparmio prospettati dalla Regione.

«Quanto costerà conferire una tonnellata nei termovalorizzatori di Palermo e Catania?», domanda Sunseri, chiedendo di conoscere la futura tariffa al cancello, i costi di gestione e manutenzione, quelli relativi ai residui e l’incidenza dei ricavi derivanti dalla produzione energetica.

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