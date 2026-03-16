Voli e treni Nord-Sud, tariffe sopra i 400 euro a venti giorni da Pasqua

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali tornano a crescere sensibilmente i costi dei collegamenti tra Nord e Sud Italia. Secondo un monitoraggio sulle tariffe aeree realizzato da Assoutenti giovedì scorso, i prezzi dei voli registrano già livelli elevati nonostante manchino circa venti giorni alla ricorrenza.

L’associazione segnala che, ipotizzando una partenza venerdì 3 aprile e il rientro martedì 7 aprile, i biglietti di andata e ritorno su alcune tratte superano i 400 euro. Tra gli esempi indicati figurano i collegamenti Genova-Catania, con una spesa minima di 418 euro, e Milano-Crotone, per cui servono almeno 343 euro. Il viaggio da Roma a Reggio Calabria richiede circa 324 euro, cifra che scende a 308 euro con partenza da Milano. Superano i 320 euro anche i voli diretti a Catania in partenza da Torino, Firenze e Ancona. Tra le rotte con tariffe più elevate vengono inoltre segnalate Napoli-Olbia a 310 euro, Verona-Catania a 297 euro, Milano-Brindisi a 296 euro, Milano-Catania a 290 euro, Verona-Palermo a 282 euro e Bologna-Reggio Calabria a 281 euro. Le cifre non comprendono eventuali servizi aggiuntivi, come il bagaglio a mano o la scelta del posto.

Situazione analoga anche per il trasporto ferroviario. Secondo Assoutenti, acquistando oggi un biglietto di sola andata per il 3 aprile su treni ad alta velocità, il costo minimo raggiunge 185 euro per la tratta Torino-Reggio Calabria con Italo e 175 euro partendo da Milano. Con Trenitalia servono invece almeno 120 euro da Milano a Lecce, 116 euro da Torino a Bari, 96 euro da Venezia a Lecce e 92 euro da Genova a Salerno.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, avverte che «si tratta di tariffe destinate a crescere ulteriormente nei prossimi giorni per effetto dell’aumento della domanda legata alle festività». Melluso segnala inoltre che l’andamento dei prezzi dei carburanti e le perdite registrate dalle compagnie aeree a causa della chiusura di alcuni spazi aerei potrebbero tradursi in nuovi rincari per i consumatori.

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