Fondazione Città del Fanciullo avvia corso formativo sull’agricoltura

La Fondazione Città del Fanciullo Acireale ETS, presieduta da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, ha avviato le iscrizioni per il Corso di Formazione in “Agricoltura Sostenibile e Agroecologia”. L’iniziativa intende rispondere alle sfide ambientali globali, tra cui il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e la necessità di garantire la sicurezza alimentare, formando professionisti e cittadini consapevoli capaci di promuovere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

Il corso, strutturato per fornire una solida preparazione nel campo dell’agroecologia, combina sostenibilità ambientale, equità sociale e redditività economica. Con una durata complessiva di 32 ore, il programma formativo prevede sei moduli teorici e due visite guidate presso aziende agricole locali. Le lezioni si terranno ogni giovedì dalle 9:00 alle 13:00, a partire dal 12 dicembre 2024, nella sede della Fondazione, situata in Via delle Terme 80 ad Acireale.

Destinato a giovani, studenti, laureati in discipline scientifiche, agricoltori e operatori del settore, il corso si concentra sull’approfondimento di tecniche di coltivazione ecologica, gestione sostenibile delle risorse naturali e difesa integrata delle colture. La selezione, riservata a un massimo di 15 partecipanti, sarà basata sulle competenze e motivazioni dei candidati.

Le iscrizioni, aperte fino al 6 dicembre 2024, potranno essere effettuate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale della Fondazione. Questa opportunità formativa rappresenta un passo significativo verso la diffusione di pratiche agricole sostenibili e innovative, fondamentali per affrontare le sfide del futuro.

