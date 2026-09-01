Ponte sullo Stretto, il progetto definitivo torna all’esame del Cipess

Il Cipess si prepara a esaminare nuovamente il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli (nella foto), titolare della delega al Comitato, sta predisponendo gli atti istruttori necessari in vista delle riunioni che dovrebbero prendere il via entro il 15 settembre.

Si tratta del secondo passaggio davanti al Comitato interministeriale dopo la delibera approvata il 6 agosto 2025, successivamente non ammessa al visto dalla Corte dei conti. La mancata registrazione aveva impedito la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale.

Governo e Stretto di Messina ritengono che il nuovo iter presenti condizioni differenti. Secondo il Mit e l’amministratore delegato Pietro Ciucci, sono stati completati gli adempimenti richiesti dalla magistratura contabile, acquisendo i pareri dell’Autorità di regolazione dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono stati inoltre aggiornati i dati del Piano economico-finanziario e ridefinito il percorso attraverso il cosiddetto Dl commissari.

Rimane la questione relativa alla gara d’appalto. Nel 2025 la Corte dei conti aveva chiesto elementi certi sull’eventuale superamento della soglia del 50% di incremento dei costi, circostanza che imporrebbe una nuova procedura internazionale. Da Bruxelles non è arrivato un pronunciamento ufficiale, ma non è stata avviata alcuna procedura d’infrazione.

Nel nuovo dossier rientra anche l’Accordo di programma tra Mit, ministero dell’Economia, Sicilia, Calabria, Rfi, Anas e Stretto di Messina, già passato al vaglio della Corte dei conti. Ciucci ha parlato di un lavoro «svolto con assoluto impegno e serietà da tutti i soggetti in campo».

La società punta ad avviare entro fine anno la fase esecutiva, inizialmente attraverso il Programma delle opere anticipate e il graduale avvio delle procedure espropriative.

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