“Verona Trento” e “Majorana” aderiscono al progetto Eco-Schools

Gli istituti scolastici “Verona Trento” e “Majorana” hanno ufficialmente aderito alla Rete Eco-Schools di Messina, un programma educativo internazionale finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale attraverso il coinvolgimento attivo della comunità scolastica. Questa iniziativa rappresenta il programma di educazione ambientale più diffuso a livello globale, con l’obiettivo di partire dalle scuole per sensibilizzare l’intera comunità.

L’avvio del programma presso l’IIS “Verona Trento” è stato segnato dalla costituzione dell’Eco-Comitato, un organismo presieduto dalla Dirigente scolastica Simonetta Di Prima. Il comitato, composto da studenti, docenti, personale ATA, genitori, associazioni territoriali e rappresentanti dell’amministrazione locale, si occupa di delineare strategie, promuovere attività e diffondere informazioni sul territorio. Gli studenti, veri protagonisti del percorso, partecipano attivamente alla gestione e allo sviluppo delle iniziative.

La metodologia del programma Eco-Schools si basa su sette passi fondamentali: formazione dell’Eco-Comitato, analisi ambientale, sviluppo di un piano d’azione, integrazione curricolare, monitoraggio e valutazione, informazione e coinvolgimento, e adozione di un eco-codice. Tra i temi trattati rientrano biodiversità, cambiamenti climatici, gestione delle risorse idriche, energia, trasporti sostenibili, rifiuti e cittadinanza globale.

L’adesione alla Rete Eco-Schools di Messina è stata formalizzata attraverso un protocollo siglato il 5 dicembre 2023 tra la Città Metropolitana, il Comune di Messina, l’Ufficio VII-Ambito Territoriale e la FEE (Foundation for Environmental Education). Referenti dell’iniziativa sono Ester Zazzero per il Comune di Messina e Stefania La Malfa per l’IIS “Verona Trento”.

Gli studenti e l’intera comunità scolastica, attraverso azioni quotidiane e il completamento dei sette passi, puntano ad ottenere la certificazione Eco-Schools e la “bandiera verde”, simbolo internazionale di sostenibilità. L’educazione ambientale promossa dal programma mira a far comprendere l’importanza di ogni gesto per un cambiamento concreto, partendo dall’ambiente scolastico.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁