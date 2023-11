Incendio doloso, 72enne denunciato a Pace del Mela

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pace del Mela (ME) hanno deferito un individuo di 72 anni, già noto alle autorità, in relazione a un presunto atto di incendio doloso. La denuncia è scaturita in seguito a una segnalazione al numero di emergenza 112 NUE, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti sono stati immediatamente dispiegati nella località Giammoro di Pace del Mela, dove era stato segnalato un incendio. Sul posto, dopo aver individuato le fiamme che minacciavano di diffondersi al vicino centro abitato, è stata richiesta l’assistenza dei Vigili del Fuoco, i quali hanno efficacemente spento l’incendio, prevenendo danni più gravi.

Un’attività investigativa tempestiva e accurata è stata condotta dai Carabinieri sulla base delle testimonianze dei presenti e dell’analisi delle immagini provenienti da un sistema di videosorveglianza nelle vicinanze del luogo dell’incendio. Questa indagine ha permesso di individuare il 72enne come il presunto autore dell’atto illecito.

Dalle immagini analizzate, emerge chiaramente l’uomo mentre dà fuoco, probabilmente utilizzando un innesco, poiché il fuoco si è propagato istantaneamente, causando un incendio che si è diffuso attraverso un canneto. Nel video, è evidente anche il rapido allontanamento dell’individuo a bordo di un’automobile, identificata grazie alla targa.

Gli agenti dei Carabinieri hanno rintracciato immediatamente il sospetto, conducendolo in caserma. L’esame dei filmati ha permesso di confermare la corrispondenza degli indumenti dell’individuo nel momento in cui ha appiccato il fuoco con quelli indossati al momento del suo arresto.

Le indagini sono state completate, e l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, dove dovrà rispondere dell’accusa a lui attribuita.

