1975 Altair BASIC: Gates e Allen creano il futuro dell’informatica

ACCADDE OGGI – Era il 6 gennaio 1975, una data fondamentale per la storia dell’informatica: Bill Gates e Paul Allen, fondatori di Microsoft, completarono Altair BASIC, il primo linguaggio di programmazione sviluppato per un personal computer. Il software, progettato per l’Altair 8800, rappresentò un passo cruciale verso l’accessibilità dell’informatica personale, rendendo i computer utilizzabili anche da non specialisti.

Altair BASIC, basato sul linguaggio BASIC, fu creato per il microprocessore Intel 8080 dell’Altair 8800, un dispositivo rivoluzionario considerato il primo personal computer disponibile in commercio. Gates e Allen realizzarono il progetto in un momento storico in cui il concetto di “informatica domestica” era ancora inesplorato. Il software, che garantiva un’interfaccia semplificata per programmare, giocò un ruolo determinante nel rendere il computer uno strumento più universale.

L’innovazione di Gates e Allen non si limitò alla funzionalità del programma. Altair BASIC fu distribuito attraverso una licenza commerciale, gettando le basi per il futuro modello di business di Microsoft. Questo software sancì l’inizio di una rivoluzione tecnologica, inaugurando un’era in cui i computer sarebbero diventati parte integrante della vita quotidiana.

La scelta di collaborare con MITS, l’azienda produttrice dell’Altair 8800, garantì a Gates e Allen una piattaforma di lancio per il loro progetto visionario. Il successo riscosso da Altair BASIC aprì la strada alla fondazione di Microsoft e pose le fondamenta per il dominio della società nel mercato informatico globale.

